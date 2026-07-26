Насилие над детьми в Баку: мать-наркоманка годами издевалась над ребенком

В Азербайджане госпитализирован подросток, который, по имеющимся данным, подвергался насилию со стороны собственной матери, страдающей наркотической зависимостью.

Как сообщил сотрудник пресс-службы МВД Джасарат Ганбарли, по данному факту в территориальном управлении полиции проводится расследование.

Согласно утверждениям, подросток на протяжении нескольких лет жил в цепях, в условиях полной изоляции, и был лишен возможности получать образование.

Сотрудники полиции доставили ребенка в больницу для прохождения первичного медицинского обследования и обеспечения его безопасности в убежище.

Параллельно с этим принимаются соответствующие меры для оценки наркологического и психологического состояния матери. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям женщины.