В Геранбое легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение: есть пострадавшие

В Геранбое произошло ДТП.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на участке автомагистрали Баку - Казахстан, проходящем по территории района.

Легковой автомобиль марки Chevrolet потерял управление и врезался в металлическое дорожное ограждение.

В результате аварии травмы получили Юсиф Ашрафов (1966 г. р.) и Дж. Гулиева (1966 г. р.). Пострадавшие госпитализированы.

Сообщается, что водитель попавшего в аварийное ДТП автомобиля является отцом шехида 44-дневной Отечественной войны Магомеда Ашрафова.