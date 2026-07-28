Макгрегор заявил о намерении провести последний бой в UFC в 2027 году

Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил о намерении провести третий поединок против Макса Холлоуэя, который, по его словам, может стать заключительным боем в его профессиональной карьере в рамках действующего контракта с организацией.

О своих планах ирландский боец сообщил в социальной сети Instagram, опубликовав сообщение, приуроченное к Международной неделе боев UFC, которая состоится в июле 2027 года. В публикации Макгрегор дал понять, что рассчитывает взять реванш за недавнее поражение и назвал возможный поединок «последним танцем».

Если бой действительно состоится, он станет третьим противостоянием между спортсменами. Последняя встреча Макгрегора и Холлоуэя прошла 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

Поединок завершился уже на 69-й секунде первого раунда техническим нокаутом в пользу Холлоуэя после того, как Макгрегор получил тяжелую травму правого колена во время одного из ударов ногой.

Первый бой между соперниками состоялся еще в августе 2013 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор, который на тот момент только начинал свой путь к чемпионским титулам в крупнейшем мировом промоушене смешанных единоборств.

Как сообщается, после июльского поражения 38-летнему ирландцу предстоит операция по восстановлению разорванной передней крестообразной связки колена. Именно длительный период реабилитации, как предполагается, стал причиной того, что потенциальный реванш рассматривается лишь в 2027 году.

Несмотря на то что недавно Макгрегор опубликовал видеозапись тренировок, демонстрируя упражнения для восстановления ноги, президент UFC Дана Уайт заявил, что возвращение спортсмена в октагон в ближайшее время не ожидается. По его словам, Макгрегор не сможет выступать как минимум в течение года.

Июльский поединок с Холлоуэем стал для ирландского бойца первым за последние пять лет. До этого он не выходил в октагон после поражения техническим нокаутом от Дастина Порье на турнире UFC 264, состоявшемся в Лас-Вегасе. В настоящее время серия результатов Макгрегора остается неудачной, ведь он проиграл три последних боя и потерпел четыре поражения в пяти последних поединках, что делает возможный реванш с Холлоуэем одним из самых ожидаемых событий для его поклонников.

Источник: Aljazeera