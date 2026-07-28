Покорившая интернет макака Панч отпраздновала свой первый день рождения

Осиротевшая японская макака по кличке Панч, ставшая известной благодаря необычной привязанности к плюшевой игрушке в виде орангутана, отметила свой первый день рождения.

История детеныша, которого после рождения выходили сотрудники зоопарка, привлекла внимание людей далеко за пределами Японии и принесла ему множество поклонников по всему миру.

Панч появился на свет год назад в зоопарке и ботаническом саду города Итикава. По информации администрации учреждения, вскоре после рождения мать отказалась от детеныша, предположительно из-за сильного истощения. Чтобы спасти новорожденного, сотрудники зоопарка взяли его под круглосуточную опеку, самостоятельно выкармливали и обеспечивали необходимый уход.

Во время выхаживания смотрители дали Панчу мягкую игрушку в виде орангутана. Изначально она использовалась как средство для развития хватательного рефлекса, который играет важную роль в первые недели жизни макак. Однако впоследствии детеныш настолько привязался к игрушке, что фотографии и видеозаписи с ним быстро распространились в социальных сетях и средствах массовой информации, сделав Панча одним из самых известных обитателей японских зоопарков.

Сегодня Панч уже полностью адаптировался к жизни среди своих сородичей. Он больше не носит с собой плюшевого орангутана и практически ничем не отличается от других молодых макак, свободно играет и общается с ними в общем вольере.

Несмотря на это, интерес посетителей к обезьянке не ослабевает. Как сообщил директор зоопарка Такаши Ясунага, к первому дню рождения Панча учреждение получило около 2500 поздравительных открыток и писем из разных регионов Японии, а также из других стран. Многие из них стали частью специальной тематической экспозиции, организованной в честь годовщины. Посетители могут увидеть поздравления, а также ознакомиться с видеоматериалами, рассказывающими о жизни Панча с первых дней после рождения.

Важным этапом в жизни обезьянки стало возвращение к своим сородичам. После шести месяцев интенсивного ухода в январе этого года Панча перевели в общий вольер, где он присоединился примерно к пятидесяти другим макакам. Именно успешная адаптация к жизни в группе и история его взросления сделали Панча одним из самых узнаваемых животных японского зоопарка.