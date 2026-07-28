Пентагон начал пересмотр вопроса о контингенте США в Европе

Минобороны США приступило к пересмотру вопроса о размещении американских войск в Европе, как и анонсировал глава Пентагона Пит Хегсет в июне на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Об этом уведомил заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби в социальной сети X.

«Это будет настоящий пересмотр, разработанный с целью гарантировать, что НАТО будет быстро и неотвратимо двигаться в направлении Европы, которая берет на себя основную ответственность за собственную оборону с использованием неядерных вооружений», — говорится в его посте.

По словам Колби, еще одной целью пересмотра является «полное восстановление характера НАТО как мощной военной организации — НАТО 3.0». «Это позволит НАТО встать на путь долгосрочного и устойчивого успеха, особенно в ситуации, когда нам приходится единовременно решать задачи на различных театрах военных действий», — подчеркнул замминистра обороны США.

Пересмотр американского военного присутствия в Европе будет отражать положения национальной стратегии безопасности США 2025 года и национальной стратегии обороны 2026 года и содержать «ряд опций, основанных на жесткой стратегии, прочной эмпирической базе и четком понимании геополитических и военных реалий», указал Колби.

Источник: DW