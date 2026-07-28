Погода на среду: В Баку ожидается до 36 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 29 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-25° тепла, днем – 31-36° тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью – 70-80%, днем – 40-50%.

В районах Азербайджана также преимущественно ожидается погода без осадков. В отдельных горных районах местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем – 35-39° тепла, местами воздух прогреется до 40°. В горных районах ночью ожидается 15-20° тепла, днем – 25-30° тепла.