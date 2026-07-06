 Обнародованы правильные ответы экзаменов по II и III группам специальностей | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Обнародованы правильные ответы экзаменов по II и III группам специальностей

Феликс Вишневецкий10:22 - Сегодня
Обнародованы правильные ответы экзаменов по II и III группам специальностей

Обнародованы правильные ответы и разбор тестовых заданий приемного экзамена по II и III группам специальностей.

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Было отмечено, что участники экзамена, а также родители, учителя и эксперты могут ознакомиться с подробным разбором всех тестовых заданий (по II и III группам специальностей), равно как и с правильными ответами на закрытые и кодируемые открытые вопросы, перейдя по соответствующим гиперссылкам.

В ГЭЦ также добавили, что проверка заданий открытого типа, требующих письменного ответа, занимает определенное время, в связи с чем результаты экзаменов планируется объявить через две недели.

Поделиться:
252

Актуально

Общество

В Джебраил отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО

Политика

Хикмет Гаджиев поделился видеосюжетом о кулинарных традициях Габалы - ВИДЕО

Мнение

Права женщин в эпоху ИИ: представитель Азербайджана в ООН рассказал 1news.az о новых ...

Мнение

Восьмой срок Дублина: с чем Ирландия возглавила Совет ЕС в 2026 году

Общество

EMIN показал редкие архивные кадры в день рождения Тамары Синявской - ВИДЕО

В центре Баку начали курсировать бесплатные автобусы

В TƏBİB рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Ясамале

Генпрокуратура АР выступила с заявлением в связи с убийством Фатимы Керимовой в Тбилиси

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

На Земле ожидается двухдневная геомагнитная буря

Суперкомпьютер Opta пересчитал шансы на золото ЧМ-2026

В Баку запустят новые бесплатные автобусы - ВИДЕО

Стало известно о криминальном прошлом погибшего в ДТП с Arzum999

Последние новости

EMIN показал редкие архивные кадры в день рождения Тамары Синявской - ВИДЕО

Сегодня, 12:23

В центре Баку начали курсировать бесплатные автобусы

Сегодня, 12:16

В TƏBİB рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Ясамале

Сегодня, 11:57

Хикмет Гаджиев поделился видеосюжетом о кулинарных традициях Габалы - ВИДЕО

Сегодня, 11:51

Генпрокуратура АР выступила с заявлением в связи с убийством Фатимы Керимовой в Тбилиси

Сегодня, 11:47

Кто в Азербайджане имеет право на досрочный выход на пенсию? Разъяснение депутата

Сегодня, 11:40

Ильхам Алиев поздравил президента Малави 

Сегодня, 11:35

В компаниях концерна Царукяна тоже проводятся обыски - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:33

После рекордной жары: Южную Европу охватили масштабные лесные пожары

Сегодня, 11:27

ВВС Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты - ВИДЕО

Сегодня, 11:16

Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 3342

Сегодня, 11:10

В Азербайджане впервые утверждены национальные стандарты для кяманчи - ФОТО

Сегодня, 11:04

Сексуальное насилие как система: Европол раскрыл международную сеть насильников

Сегодня, 10:53

Выпускница, погибшая при взрыве в Баку, набрала высокий балл на экзамене - ФОТО

Сегодня, 10:48

Права женщин в эпоху ИИ: представитель Азербайджана в ООН рассказал 1news.az о новых вызовах

Сегодня, 10:45

«Она не покидала место аварии»: Свидетель рассказал новые детали ДТП с Arzum 9999 - ВИДЕО

Сегодня, 10:40

Во Вьетнаме ужесточили меры по борьбе с подделками известных брендов

Сегодня, 10:38

Восьмой срок Дублина: с чем Ирландия возглавила Совет ЕС в 2026 году

Сегодня, 10:34

Криштиану Роналду: «Это мой последний чемпионат мира. Нужно насладиться им»

Сегодня, 10:30

Оппозиционные блоки Роберта Кочаряна и Самвела Карапетяна решили взять депутатские мандаты

Сегодня, 10:28
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02