Обнародованы правильные ответы экзаменов по II и III группам специальностей

Обнародованы правильные ответы и разбор тестовых заданий приемного экзамена по II и III группам специальностей.

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Было отмечено, что участники экзамена, а также родители, учителя и эксперты могут ознакомиться с подробным разбором всех тестовых заданий (по II и III группам специальностей), равно как и с правильными ответами на закрытые и кодируемые открытые вопросы, перейдя по соответствующим гиперссылкам.

В ГЭЦ также добавили, что проверка заданий открытого типа, требующих письменного ответа, занимает определенное время, в связи с чем результаты экзаменов планируется объявить через две недели.