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Общество

Пропавшую в Шамкире 12-летнюю девочку нашли со смертельными ножевыми ранениями

First News Media23:20 - 24 / 07 / 2026
Пропавшую в Шамкире 12-летнюю девочку нашли со смертельными ножевыми ранениями

В Шамкире скончалась девочка, получившая ножевое ранение.

Как сообщает APA, жительница села Махмудлу Шамкирского района, Э. Намазова 2014 года рождения, была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти её жизнь не удалось.

По предварительной информации, ранее в тот же день родители девочки обратились в полицию с заявлением о её исчезновении.

Спустя некоторое время подростка обнаружили с ножевыми ранениями на приусадебном участке возле дома.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

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