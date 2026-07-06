Выпускница, погибшая при взрыве в Баку, набрала высокий балл на экзамене - ФОТО

Погибшая при взрыве в Ясамальском районе Баку девушка всего несколько дней назад сдала приемный экзамен в вуз.

Как стало известно Oxu.Az, Захра Исрафилова (2010 года рождения) набрала на экзамене более 500 баллов. Сообщается, что в ближайшие дни она должна была заняться выбором специальности.

Отметим, что утром 4 июля в двухэтажном частном доме на улице Умида Акперова в Ясамальском районе Баку произошел взрыв. В результате происшествия Захра Исрафилова скончалась, еще трое членов ее семьи были извлечены из-под завалов живыми.