Мать пропавшего пастуха: «Нам сказали, что животных отвезли в Баку, но сына там не было» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В селе Гырхчыраг Сальянского района 26-летний пастух пропал без вести вместе с отарой овец.

Житель села Рамиз Рустамов 20 июля вывел на пастбище принадлежащих его семье 85 голов мелкого рогатого скота, однако домой не вернулся.

Мать пропавшего рассказала baku.tv, что последний раз разговаривала с сыном по видеосвязи утром:

«Мы поговорили с ним по видеосвязи без десяти десять. Как обычно, шутили, смеялись. Около двух часов дня его телефон был доступен, интернет тоже был включен, но он не отвечал. Обычно он приводил животных домой примерно в семь-восемь часов вечера. Я позвонила ему, но ответа не получила.

Потом я пошла по дороге навстречу стаду. У нас в стаде есть один осел. Я увидела, что осел и собака идут одни, а животных нет. Я ходила вдоль каналов и звала сына, но он не откликался. Когда вернулась, встретила мужа. Мы подумали, что, возможно, с ним что-то случилось, когда он купался в канале или озере. Но если бы это было так, животные разбежались бы вокруг.

Его отец искал его до утра. Вместе с сыном пропали 85 животных и две собаки. Никто не смог сказать, где он находится. Вечером появилась информация, что животных отвезли в Баку и выставили на продажу. Мы нашли человека, который перевозил животных на машине, поговорили с ним и показали фотографию сына. Он сказал, что человек, которого он видел, был не мой сын, а другой человек.

Я как мать прошу всех, кто что-либо видел или знает, сообщить нам хоть какую-то информацию о моем ребенке».

О случившемся сообщили правоохранительным органам. В настоящее время продолжаются поисково-следственные мероприятия по установлению местонахождения Рамиза Рустамова.

12:27

Стали известны некоторые подробности исчезновения 26-летнего пастуха Рамиза Рустамова вместе с отарой в Сальянском районе.

Согласно информации, полученной Oxu.Az, мужчина самостоятельно увел животных. Из общего числа якобы пропавшего мелкого рогатого скота 54 головы составляли овцы, еще 30 - козы. В ходе поисков были обнаружены 71 животное, однако выяснилось, что Р. Рустамов увел с собой 14 голов из отары.

По имеющимся данным, подобный случай произошел не впервые. Сообщается, что Р. Рустамов и ранее совершал аналогичные поступки, после чего возвращался домой.

Источник: Oxu.az