В Ясамальском районе при взрыве в жилом доме погиб подросток, четверо пострадали - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В Ясамальском районе Баку в двухэтажном жилом доме произошел взрыв с последующим пожаром, в результате которого один человек погиб, четверо получили ранения.

Об этом сообщили в TƏBİB.

Трое пострадавших - две женщины и один мужчина - с термическими ожогами были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Ожоговый центр при Медицинском центре имени Нариманова. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшие были переведены в отделение реанимации. Их состояние остается тяжелым.

Женщина, проходившая через территорию, где произошел инцидент, также получила травму. Ее доставили в отделение скорой медицинской помощи Клинического медицинского центра, где оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние пациентки стабильное, после завершения лечения в стационаре ее планируется выписать на амбулаторное лечение.

Источник: Report



12:10

Стали известны подробности взрыва в Ясамальском районе Баку.

Инцидент произошел в двухэтажном доме на улице Умида Алекберова.

По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа.

Хотя ранее двухэтажный дом принадлежал одному человеку, некоторое время назад он был продан четырём семьям. Погибшая и пострадавшие в квартире, где произошел взрыв, были членами одной семьи. В доме проживали мать и трое ее детей. Семья переехала в этот дом месяц назад.

Члены семьи спали, когда произошел взрыв. В результате взрыва все четверо оказались под завалами. Троих удалось спасти, одна девочка-подросток скончалась от полученных травм.

Источник: Oxu.az

11:00

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о взрыве в жилом доме, расположенном на улице Умида Алекперова в Ясамальском районе города Баку.

Как сообщили 1news.az в министерстве, в связи с полученной информацией на место происшествия были незамедлительно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе предварительной оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что на первом этаже двухэтажного жилого дома произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром. Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание было потушено в короткие сроки, не дав ему распространиться.

В результате пожара на площади 50 квадратных метров сгорели воспламеняющиеся конструкции двух комнат, расположенных на первом этаже дома общей площадью 250 квадратных метров, принадлежащего разным гражданам.

В результате происшествия 3 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, спасатели извлекли тело гражданина 2010 года рождения и передали его по назначению.

По факту происшествия соответствующими структурами проводится расследование.