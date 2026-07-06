В Азербайджане впервые утверждены национальные стандарты для кяманчи - ФОТО

По инициативе министерства культуры Азербайджанской Республики завершен важный этап работы по стандартизации национальных музыкальных инструментов.

Технический комитет AZSTAND-44 официально утвердил национальные стандарты для четырех размеров кяманчи, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу минкультуры.

Утвержденные стандарты впервые в Азербайджане устанавливают единые технические нормы, определяющие размеры инструмента, его конструктивные особенности и производственные параметры. В минкультуры отмечают, что этот проект стал первой в стране системной инициативой по стандартизации национальных музыкальных инструментов и рассматривается как значимое достижение в деле сохранения нематериального культурного наследия, его научно обоснованного развития и передачи будущим поколениям.

С целью разработки единых стандартов для национальных музыкальных инструментов по совместной инициативе министерства культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанского института стандартизации в 2023 году был создан Технический комитет AZSTAND-44. В 2024 году был утвержден двухлетний план мероприятий, регулирующий деятельность комитета, и в настоящее время работа по подготовке национальных стандартов последовательно продолжается в соответствии с этим планом.

Проекты стандартов для четырех размеров кяманчи были представлены членам Технического комитета в начале текущего года - после сбора и обобщения экспертных заключений было принято решение провести экспертную оценку изготовленных образцов инструментов.

26 мая и 25 июня 2026 года в Азербайджанской национальной консерватории состоялись заседания экспертной комиссии, в ходе которых члены Технического комитета оценили соответствие изготовленных образцов кяманчи разработанным проектам стандартов. По итогам экспертизы и голосования было подтверждено, что инструменты полностью соответствуют установленным техническим параметрам.

29 июня 2026 года прошло очередное заседание комитета - в ходе встречи с участием членов комитета проекты национальных стандартов для семейства кяманчи были официально утверждены путем голосования. Таким образом, в Азербайджане впервые была сформирована нормативно-правовая база, регулирующая стандартизацию национальных музыкальных инструментов.

Проекты стандартов были разработаны специалистами Лаборатории музыкальных инструментов, действующей при Азербайджанской национальной консерватории. В рамках научно-исследовательской работы было проведено более 150 измерений образцов кяманчи, определены конструктивные характеристики и пропорции инструмента, а на основе статистического анализа сформированы единые стандартные параметры. Такая методология обеспечивает как научную обоснованность разработанных стандартов, так и возможность их практического применения.

Отметим, что кяманча является одним из древнейших и наиболее ценных символов музыкальной культуры Азербайджана. Инструмент включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО и играет важную роль в популяризации богатых музыкальных традиций Азербайджана во всем мире.

В министерстве культуры подчеркивают, что принятие национальных стандартов будет способствовать формированию единых критериев качества при производстве кяманчи, поддержке деятельности мастеров, развитию профессионального исполнительского искусства, внедрению единого подхода в музыкальном образовании, а также расширению возможностей для международного сотрудничества.

Подчеркивается, что в рамках деятельности Технического комитета на следующем этапе также планируется разработка стандартов для других национальных народных музыкальных инструментов - ожидается, что эта работа внесет значительный вклад в сохранение богатого музыкального наследия Азербайджана, его развитие на научной основе и передачу будущим поколениям.