Арестованы админы TikTok-страницы «Limon turşusu» - ФОТО

В Сабаильском районе столицы сотрудники полиции установили и задержали лиц, которые, нарушая общественный порядок, мешали отдыху граждан, беспокоили их, а также организовывали любительские съемки и публиковали их на платформах социальных сетей.

Как стало известно «Qafqazinfo», в ходе расследования было установлено, что ими являются Парвана Мухтарова, 2006 года рождения, Малик Бадалов, 1997 года рождения и Джавид Алекберов, 2002 года рождения.

По решению суда в отношении каждого из них было назначено административное наказание в виде 8 суток ареста.

Отмечается, что П. Мухтарова известна в социальной сети TikTok под ником «Limon turşusu» («Лимонная кислота»).