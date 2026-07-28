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Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу

First News Media13:22 - Сегодня
Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу

Чемпион мира в качестве игрока и трехкратный победитель Лиги чемпионов как главный тренер Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу.

Об этом журналистам сообщил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

Соглашение рассчитано до окончания чемпионата мира 2030 года.

На этом посту Зидан сменил Дидье Дешама, руководившего командой на протяжении 14 лет. Под его руководством сборная Франции выиграла чемпионат мира (2018), стала серебряным призером мирового (2022) и европейского первенств (2016), а также победила в Лиге наций (2021).

Источник: ТАСС

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