В TƏBİB рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Ясамале

Лечение троих пострадавших (двух женщин и одного мужчины) в результате взрыва, произошедшего 4 июля в жилом доме на улице Умида Алекперова в Ясамальском районе Баку, продолжается в Ожоговом центре при Медицинском центре имени Нариманова. Их состояние оценивается как тяжелое.

Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос 1news.az.

Было отмечено, что еще одна пострадавшая (женщина), которая получила травмы, проходя мимо места происшествия, и была госпитализирована в Клинический медицинский центр, уже выписана домой на амбулаторное лечение.

Напомним, что взрыв, сопровождавшийся пожаром, произошел на первом этаже двухэтажного жилого дома. В результате пожара на первом этаже дома общей площадью 250 кв. м, принадлежащего разным гражданам, сгорели горючие конструкции двух комнат на площади 50 кв. м. Всего пострадали четыре человека, получившие телесные повреждения различной степени тяжести. Из-под завалов спасатели извлекли тело гражданки 2010 года рождения и передали его по назначению.