В Баку пешеход перелез через ограждение на центральном проспекте и едва не угодил под колеса - ВИДЕО

В Баку пешеходы нередко подвергают свои жизни опасности, выбегая на скоростные автомагистрали.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, один из таких инцидентов произошел на участке проспекта Гейдара Алиева, проходящем через Сабунчинский район.

Молодой человек перелез через железное ограждение и бросился на дорогу с интенсивным и скоростным движением автомобилей. Пытаясь избежать наезда, водители были вынуждены резко снижать скорость, что привело к созданию аварийной ситуации.

Представляем кадры с места происшествия: