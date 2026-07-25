Трагедия на железной дороге: поезд сбил пешехода

Сегодня в ночные часы на участке Атбулаг — Пирсаат перед движущимся пассажирским поездом внезапно появился мужчина.

Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, из-за короткой дистанции столкновения избежать не удалось, и человек скончался.

Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY).

Отмечается, что по факту происшествия ведется расследование.

ADY в очередной раз обратилось к гражданам с призывом пересекать железнодорожные пути только в установленных местах и по пешеходным переходам, а также воздерживаться от действий, подвергающих их жизни риску:

«Необходимо учитывать, что дорога всегда остается за поездом. К сожалению, невнимательность, спешка, а также пренебрежительное отношение водителей и пешеходов к правилам приводят к нежелательным последствиям.

Нельзя забывать, что соблюдение правил — это долг каждого гражданина, а их нарушение влечет за собой административную ответственность».