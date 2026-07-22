Один из университетов Баку оказался под угрозой закрытия после проверки аккредитации

На заседании Аккредитационного совета были рассмотрены итоги институциональной аккредитации 7 высших учебных заведений и программной аккредитации по специальностям «Начальное образование» и «Дошкольное образование» в 16 вузах.

По итогам заседания было принято решение считать аккредитованными сроком на 5 лет Нахчыванский государственный университет, Бакинскую высшую школу нефти, Азербайджанский государственный аграрный университет и Мингячевирский государственный университет.

Сумгаитский государственный университет и Гянджинский государственный университет получили аккредитацию сроком на 3 года.

При этом институциональная аккредитация Бакинского университета для девушек была признана не соответствующей требованиям, в связи с чем принято решение о проведении необходимых мероприятий в соответствии с установленными правилами.

В рамках программной аккредитации по направлению «Начальное образование» 6 программ получили аккредитацию на 5 лет, 3 программы — на 3 года. По четырём программам было решено провести повторную аккредитацию через 2 года после устранения выявленных недостатков.

По специальности «Дошкольное образование» 10 программ аккредитованы сроком на 5 лет, ещё по трём программам назначена повторная проверка через 2 года. Программы Бакинского университета для девочек по этим направлениям также не были признаны соответствующими требованиям.