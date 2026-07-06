В Баку начали работу комиссии для педагогов, не прошедших повторную сертификацию

В Бакинском городском управлении образования созданы специальные комиссии для организации работы с педагогами общеобразовательных учреждений столицы, не сумевшими успешно пройти повторную сертификацию в 2026 году. Комиссии будут работать с 6 по 31 июля.

Желающие обратиться в комиссию могут сделать это с понедельника по четверг с 09:30 до 13:00, лично посетив Бакинское городское управление образования и предъявив удостоверение личности, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство дошкольного и общего образования

Отмечается, что цель создания комиссий заключается в организации работы с педагогами, не набравшими проходной балл на повторном сертификационном экзамене, поэтапной оценке их социального статуса, а также изучении возможностей их трудоустройства на альтернативные рабочие места.