Жара до +41 градуса: МЧС обратилось к населению с предупреждением

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой на выходных жаркой погодой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, в обращении говорится:

«По данным Национальной гидрометеорологической службы, в предстоящие субботу и воскресенье на территории страны ожидается повышение температуры воздуха, которая местами достигнет 41 градуса.

В таких погодных условиях малейшая неосторожность или невнимательность могут привести к пожарам в различных местах, особенно на открытых территориях и в лесных массивах. Кроме того, возрастающий спрос на бытовые приборы (кондиционеры и т.д.) для защиты от жары увеличивает риск перегрузки электропроводки и, как следствие, короткого замыкания.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению и, учитывая, что высокая температура повышает риски возникновения пожаров, призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Так, не следует перегружать электрическую сеть в домах и на рабочих местах, необходимо проверять техническое состояние электроустановок и средств защиты, а выявленные неполадки незамедлительно устранять. Не допускается использование открытого огня и курение на посевных площадях, токах, в местах складирования сена и вблизи них. Дворы частных жилых домов, хозяйственных и производственных предприятий должны периодически очищаться от сухой травы и мусора. Нельзя забывать, что брошенные непотушенные окурки, спички, стеклянные предметы и материалы, пропитанные горючими жидкостями, создают угрозу пожара.

Кроме того, гражданам, проживающим вблизи лесных массивов и отправляющимся на отдых на природу, следует учитывать, что разводить костёр в лесу разрешается только в специально отведённых местах.

Для этого необходимо оценить противопожарное состояние территории: не выбирать места под деревьями, с сухой травой, кустарниками и древесными остатками, а траву вокруг костра следует расчистить в радиусе 0,5–1 метра. Разведённый костёр нельзя оставлять без присмотра, а при покидании территории его необходимо полностью потушить. Разводить костёр в ветреную погоду категорически запрещено.

Помните: равнодушие к правилам - угроза нашей жизни!»

МЧС рекомендует в случае возникновения опасности звонить по номеру «112».