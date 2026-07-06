Вблизи бакинского автовокзала сгорел автобус - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в автобусе в Баку, в Бинагадинском районе, рядом с Бакинским международным автовокзальным комплексом.

Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе МЧС.

В связи с поступившей информацией к месту происшествия немедленно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Возникший в автобусе пожар был в короткий срок потушен пожарными. В результате пожара сгорели горючие конструкции автобуса.

Расположенная поблизости зеленая зона была защищена от огня.