СМИ: Экс-глава «Аграркредит» Мамед Мусаев проходит по делу о присвоении кредитов на 100 млн манатов

В Азербайджане выяснилось, что группа предпринимателей под предлогом развития сельского хозяйства получила крупный кредит в государственной небанковской кредитной организации (НКО) ЗАО «Аграркредит».

Как сообщает сайт 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД) провело спецоперацию по факту данного правонарушения.

В результате операции были задержаны директор ООО «Шурабад гушчулуг» Фуад Сулейманов, директор «Шурабад бройлер» Тофиг Мусаев, законный представитель ООО «Салянсюд» Фазиль Рустамов, а также их сообщники Фаиг Рустамов, Сулейман Исмаилов и Яшар Гурбанов.

Согласно первоначальному обвинению, руководители указанных компаний под видом финансирования сельскохозяйственной деятельности получили от ЗАО «Аграркредит» в общей сложности более 100 миллионов манатов. Однако в ходе расследования было установлено, что средства использовались не по назначению и вместо аграрного сектора были израсходованы на личные нужды.

Обвиняемым предъявлены обвинения по статье 178.4 (мошенничество с причинением ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса АР. Решением суда в отношении каждого из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

В Главном управлении по борьбе с организованной преступностью также ведётся уголовное преследование в отношении бывшего руководителя ЗАО «Аграркредит», президента Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамеда Мусаева. Согласно материалам следствия, ныне арестованные лица совершили мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору с М. Мусаевым. Некоторые из них являются близкими родственниками и соратниками президента Конфедерации: Тофиг Мусаев - его племянник, а Фазиль Рустамов работал заместителем Мусаева.

Отметим, что ЗАО «Аграркредит» (НКО) - это финансовая организация, 100% акций которой принадлежат государству. Основная цель ЗАО - финансирование субъектов предпринимательства, особенно бизнеса в регионах, и выдача льготных кредитов. С момента основания «Аграркредита» в 2001 году и до 2025 года его руководителем являлся Мамед Мусаев. Он был освобождён от занимаемой должности спустя некоторое время после назначения Сахиля Бабаева министром финансов.