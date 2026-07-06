В Баку ребенок устроил опасные гонки на велосипеде по крыше многоэтажки - ВИДЕО

В Баку в социальных сетях распространились кадры, на которых несовершеннолетний подвергает свою жизнь смертельной опасности.

Как сообщает 1news,az, на видео запечатлено, как ребенок катается на велосипеде по крыше многоэтажного здания. Кадры были сняты из соседнего дома. На видеозаписи отчетливо видно, как ребенок подъезжает к самому краю крыши, что вызывает серьезную тревогу.

По предварительным данным, здание, на крыше которого катался несовершеннолетний, является бывшим общежитием Азербайджанского технического университета.