Азербайджанский борец завоевал золотую медаль на турнире в Будапеште

В столице Венгрии Будапеште продолжается заключительный в этом году рейтинговый турнир по борьбе.

Представитель Азербайджана Али Цокаев (92 кг) завоевал золотую медаль после того, как его соперник по финалу, украинец Мухаммед Алиев, не смог выйти на ковер из-за травмы.

Другая азербайджанская спортсменка Гюльтекин Ширинова (55 кг) в поединке за бронзовую медаль уступила канадке Карле Гонсалес со счетом 0:5 и завершила турнир без награды.