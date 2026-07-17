ВОЗ: Новая вспышка лихорадки Эбола в ДРК распространяется быстрее предыдущих

Эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, вспыхнувшая в середине мая, привела уже к 796 смертным случаям при более 2 тыс. подтвержденных заболеваний в этой стране, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Это третья по размаху эпидемия Эболы из всех когда-либо зарегистрированных. За последний месяц она распространилась быстрее, чем любая предыдущая эпидемия", - сказал Гебрейесус в четверг журналистам в Женеве.

"На сегодняшний день зарегистрировано 2 тыс. 73 случая заболевания, включая 796 летальных исходов. Для сравнения: во время эпидемии лихорадки Эбола в ДРК в 2018 году ушло более 10 месяцев, чтобы достичь порога в 2 тыс. подтвержденных случаев", - пояснил глава ВОЗ, чьи слова приводит Le Figaro.

Издание напоминает, что та эпидемия, самая смертоносная в стране, привела к почти 2 тыс. 300 смертям из 3 тыс. 500 зарегистрированных случаев в период с 2018 по 2020 год.