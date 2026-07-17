Президент США Дональд Трамп высказался за аннулирование лицензий на вещание у тех американских телекомпаний, которые отказались вечером 16 июля транслировать его обращение к согражданам, посвященное в основном предполагаемому иностранному вмешательству в национальные избирательные процессы.

Американский президент обрушился с критикой на телеканалы, которые приняли решение не вести прямую трансляцию его выступления. "Они знали, о чем оно будет. Из-за того факта, что им не нравится тема [обращения], из-за того, что они знают, насколько коррумпирована наша система, но не хотят это предавать огласке, они и другие в средствах массовой информации являются частью сговора", - сказал лидер США.

"Такое мошенничество должно означать аннулирование их лицензий [на вещание]", - заявил Трамп.

"Нет [никакой] страны [даже] третьего мира, в которой были бы такие выборы, как у нас", - считает глава Белого дома.

Он обвинил в попытках оказывать масштабное влияние на ход выборов в США прежде всего Китай.

Между тем посольство КНР в Вашингтоне отвергло эти инсинуации. Как заверил ТАСС пресс-секретарь дипломатической миссии Лю Чан, Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других государств. "Американские выборы являются внутренним делом Соединенных Штатов. Их исход определяется голосованием американского народа. Китай никогда не вмешивался и никогда не будет вмешиваться в ход президентских выборов Соединенных Штатов", - заявил дипломат.

Источник: ТАСС