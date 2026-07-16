МИД Азербайджана сообщил об обнаружении тела капитана судна, погибшего при атаке у берегов Одессы

Тело капитана гражданского торгового судна Atlas Bey Самеда Насруллаева, погибшего в результате атаки беспилотника у побережья Одессы в Украине, обнаружено и доставлено в Одессу.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, после завершения необходимых процедур тело погибшего будет отправлено в Азербайджан.

МИД выразил глубокие соболезнования семье и близким капитана судна.

«Пусть земля будет пухом», — говорится в сообщении ведомства.