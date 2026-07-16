МИД Азербайджана сообщил об обнаружении тела капитана судна, погибшего при атаке у берегов Одессы
Тело капитана гражданского торгового судна Atlas Bey Самеда Насруллаева, погибшего в результате атаки беспилотника у побережья Одессы в Украине, обнаружено и доставлено в Одессу.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, после завершения необходимых процедур тело погибшего будет отправлено в Азербайджан.
МИД выразил глубокие соболезнования семье и близким капитана судна.
«Пусть земля будет пухом», — говорится в сообщении ведомства.
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