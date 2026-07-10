Конор Макгрегор возвращается в октагон спустя пять лет

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор возвращается в октагон на UFC 329 спустя пять лет.

Его соперником станет Макс Холлоуэй.

Поединок возглавит турнир UFC 329, который пройдет в ночь с 11 на 12 июля на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Соперником Конора Макгрегора станет бывший чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй. Бой пройдет в полусреднем весе (до 77 кг) и станет реваншем. Их первая встреча в 2013 году завершилась победой Макгрегора единогласным решением судей.

"Долгое отсутствие. Травма. Образ жизни. Я все это понимаю. Ну что ж, поехали. В субботу вечером мы выйдем и снова заставим всех замолчать. Все снова идет вверх. Деньги приходят", — заявил спортсмен на медиа-дне.

В последний раз Макгрегор проводил бой в июле 2021 года против Дастина Порье. Тогда за несколько секунд до конца раунда Макгрегор неудачно подвернул левую ногу, после чего упал и уже не смог подняться.