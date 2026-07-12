«Здесь он никому не нужен был»: Евгений Плющенко высказался о смене гражданства сына — ВИДЕО

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко раскрыл причины, по которым его сын Александр принял решение выступать за сборную Азербайджана. В рамках подготовки к новому сезону юный спортсмен вместе с отцом отправится в Азербайджан, где проведет двухнедельный тренировочный сбор.

Евгений Плющенко открыто заявил, что главной причиной смены спортивного гражданства стало отсутствие перспектив и должного внимания к ребенку на родине. По словам специалиста, в России утверждали, будто Александр не справляется с внутренней конкуренцией и не тянет уровень местных фигуристов, добавив, что если бы речь шла об обычном мальчике, никто бы даже не обратил внимания на его результаты.

Отец подчеркнул: "Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был, давайте здраво скажем. Говорили, что он не тянет с нашими российскими спортсменами. Если бы он был Иван Иванович Иванов, то никто даже не обратил бы внимания. Ему необходимо выходить на международную арену, кататься и выступать".

Олимпийский чемпион также подверг жесткой критике текущую изоляцию российских фигуристов, которые в последние годы вынуждены ограничиваться внутренним календарем. Плющенко отметил: "Ездить в Киров и Пермь — это, конечно, великолепно, но это деградация наших спортсменов. Я рад, что сейчас Олимпийский комитет России и Федерация фигурного катания России добились допуска наших спортсменов. Пусть пока по одному человеку и взрослые фигуристы не участвуют в Гран-при, но движение вперед уже началось".