Джанни Инфантино объявил о возможном расширении чемпионата мира до 64 сборных

Президент ФИФА Джанни Инфантино отчитался об успешном проведении чемпионата мира в новом формате с 48 командами и заявил о готовности рассмотреть расширение турнира до 64 сборных. Глава международной федерации подчеркнул, что по итогам прошедшего первенства вопрос о дальнейшем увеличении числа участников однозначно будет вынесен на обсуждение.

По словам Инфантино, обновленный формат полностью оправдал себя, а все приехавшие на турнир коллективы продемонстрировали высокий уровень футбола. Руководитель ФИФА особо выделил тот факт, что сборные с каждого континента сумели отметиться забитыми мячами и набрали как минимум по одному очку в групповом этапе. Данные спортивные результаты и общий успех соревнований стали главным аргументом для потенциального расширения состава участников финальной стадии мирового первенства до 64 национальных команд в будущем.