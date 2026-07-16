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Сборная Азербайджана по пляжному футболу обыграла Словакию

First News Media23:53 - 16 / 07 / 2026
Сборная Азербайджана по пляжному футболу обыграла Словакию

Сборная Азербайджана по пляжному футболу провела свой второй матч в рамках отборочного этапа чемпионата Европы (EBSL), который проходит в грузинском Батуми. Наша команда, выступающая в группе B Дивизиона B, встретилась со сборной Словакии.

Как сообщает İdman.Biz, игра в Батуми завершилась победой азербайджанских футболистов со счетом 4:2. В составе нашей сборной забитыми мячами отличились Эльчин Гасымов, Кямран Гурбатов, Рамиль Алиев и Орхан Мамедов.

Отметим, что в первом туре группового этапа сборная Азербайджана разгромила Англию со счетом 8:3. Свой третий матч наша команда проведет уже сегодня, 17 июля, против сборной Латвии.

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