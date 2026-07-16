«Зиря» разгромила «Торпедо» и вышла во второй квалификационный раунд Лиги конференций

Азербайджанский футбольный клуб «Зиря» успешно преодолел первый квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА, вновь обыграв грузинское «Торпедо» из Кутаиси.

Ответный матч на стадионе «Шенгелия Арена» завершился уверенной победой команды Рашада Садыхова со счетом 3:0.

На 25-й минуте счет открыл Эрен Айдын. Незадолго до перерыва, на 39-й минуте, преимущество гостей удвоил Амин Сейдиев. Во втором тайме Айдын оформил дубль, отличившись на 70-й минуте и установив окончательный счет встречи.

По итогам двухматчевого противостояния «Зиря» дважды обыграла соперника с одинаковым счетом 3:0 и, победив с общим результатом 6:0, вышла во второй квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА.