 «Зиря» разгромила «Торпедо» и вышла во второй квалификационный раунд Лиги конференций | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

«Зиря» разгромила «Торпедо» и вышла во второй квалификационный раунд Лиги конференций

First News Media23:15 - 16 / 07 / 2026
«Зиря» разгромила «Торпедо» и вышла во второй квалификационный раунд Лиги конференций

Азербайджанский футбольный клуб «Зиря» успешно преодолел первый квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА, вновь обыграв грузинское «Торпедо» из Кутаиси.

Ответный матч на стадионе «Шенгелия Арена» завершился уверенной победой команды Рашада Садыхова со счетом 3:0.

На 25-й минуте счет открыл Эрен Айдын. Незадолго до перерыва, на 39-й минуте, преимущество гостей удвоил Амин Сейдиев. Во втором тайме Айдын оформил дубль, отличившись на 70-й минуте и установив окончательный счет встречи.

По итогам двухматчевого противостояния «Зиря» дважды обыграла соперника с одинаковым счетом 3:0 и, победив с общим результатом 6:0, вышла во второй квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА.

Поделиться:
556

Актуально

Спорт

Лига Европы: «Карабах» разгромил «Вестри» и сыграет с ЦСКА - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Политика

МИД Азербайджана сообщил об обнаружении тела капитана судна, погибшего при атаке ...

Политика

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа

Мнение

Империя, которой нет: почему Баку смотрит вперед, а Москва - в прошлое

Спорт

Лига Европы: «Карабах» разгромил «Вестри» и сыграет с ЦСКА - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по пляжному футболу обыграла Словакию

«Зиря» разгромила «Торпедо» и вышла во второй квалификационный раунд Лиги конференций

Трамп будет присутствовать на финале ЧМ по футболу

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

«Здесь он никому не нужен был»: Евгений Плющенко высказался о смене гражданства сына — ВИДЕО

Экс-полузащитник «Бенфики» Ману погиб в автокатастрофе в возрасте 43 лет

Петицию за исключение Аргентины с ЧМ-2026 подписали более 3 миллионов человек

Азербайджанский стрелок Руслан Лунев завоевал золото на Кубке Европы в Эстонии

Последние новости

Лига Европы: «Карабах» разгромил «Вестри» и сыграет с ЦСКА - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня, 02:02

Сборная Азербайджана по пляжному футболу обыграла Словакию

16 / 07 / 2026, 23:53

Зеленский наградил Хакана Фидана орденом "За заслуги" II степени

16 / 07 / 2026, 23:45

США ужесточают правила выдачи студенческих виз

16 / 07 / 2026, 23:30

«Зиря» разгромила «Торпедо» и вышла во второй квалификационный раунд Лиги конференций

16 / 07 / 2026, 23:15

В Венгрии расследуют обвинения в госизмене в отношении экс-главы МИД - ОБНОВЛЕНО

16 / 07 / 2026, 23:09

Американские военные начали новую волну ударов по Ирану - CENTCOM

16 / 07 / 2026, 23:00

Трамп будет присутствовать на финале ЧМ по футболу

16 / 07 / 2026, 22:40

Жертва домашнего насилия: «Родители говорили, что все женщины становятся жёнами через побои» - ВИДЕО

16 / 07 / 2026, 22:24

Британская королевская семья обратилась к сборной Англии после поражения на ЧМ

16 / 07 / 2026, 22:00

Пожар, вспыхнувший на открытой территории в Баку, потушен - ОБНОВЛЕНО

16 / 07 / 2026, 21:40

В Тертере легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, погибли супруги - ОБНОВЛЕНО

16 / 07 / 2026, 21:20

МИД Азербайджана сообщил об обнаружении тела капитана судна, погибшего при атаке у берегов Одессы

16 / 07 / 2026, 20:49

Иран объявил недвижимость Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии законной целью

16 / 07 / 2026, 20:40

США нанесли ракетные удары по иранскому острову Кешм

16 / 07 / 2026, 20:20

Потенциал Азербайджана как «средней державы» и контуры будущего Южного Кавказа

16 / 07 / 2026, 20:00

В Корее планируют запретить соцсети детям до 14 лет

16 / 07 / 2026, 19:31

Важная новость для родителей, выплачивающих алименты: Деньги могут перечислять на счет ребенка — ВИДЕО

16 / 07 / 2026, 19:15

Начальник Генштаба Азербайджанской армии находится с визитом в Беларуси

16 / 07 / 2026, 19:00

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа

16 / 07 / 2026, 18:45
Все новости
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Представьте, что пешеходный путь, соединяющий крупный поселок с железнодорожной станцией, находится в абсолютно непригодном состоянии. К сожалению, именно такую плачевную картину16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00