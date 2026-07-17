У берегов Турции в Эгейском море задержаны почти 90 нелегальных мигрантов

У побережья турецкой провинции Измир на западе страны задержали 89 нелегальных мигрантов, еще двое оказались организаторами незаконной миграции.

Как передает 1news.az, об этом говорится в заявлении Командования береговой охраны Турции.

Согласно информации, в районе Сеферихисар сотрудники береговой охраны совместно с жандармерией задержали 61 нелегального мигранта, среди которых был ребенок. В рамках той же операции по подозрению в организации незаконной переправки мигрантов были задержаны два человека.

В районе Мендерес была задержана лодка, на борту которой находились еще 28 нелегалов.

После проведения необходимых процедур всех задержанных передали в провинциальное управление по вопросам миграции.