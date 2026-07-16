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США ужесточают правила выдачи студенческих виз

First News Media23:30 - 16 / 07 / 2026
США ужесточают правила выдачи студенческих виз

Власти США лимитировали срок действия виз трех категорий. Студенты и иностранцы, приехавшие по программам обмена, смогут находиться в стране не более четырех лет, журналисты — не более 240 дней

Администрация президента США Дональда Трампа ужесточила визовый режим для иностранных студентов, журналистов и участников программ обмена, ограничив срок их пребывания в стране. Об этом говорится в уведомлении Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, опубликованном в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.

Речь идет о визах трех категорий: студенческих (F), визах для участников программ обмена (J) и визах для журналистов (I). Срок действия въездных документов для студентов и приехавших по программам обмена будет ограничен четырьмя годами, а для журналистов — 240 днями (для граждан Китая — 90 днями).

Ранее подобные визы, как правило, не имели установленного срока действия: их обладатели могли оставаться в США до тех пор, пока сохранялись условия их приезда — например, продолжалась работа в редакции или обучение в вузе.

По утверждению авторов документа, меры призваны обеспечить «дополнительную защиту и больший надзор», а также позволить властям внимательнее следить за тем, сохраняют ли обладатели виз свой законный статус на протяжении всего пребывания в стране.

Принятое решение Вашингтон объясняет резким увеличением количества выдаваемых виз этих категорий. Так, в 2024 финансовом году было оформлено более 1,8 млн студенческих виз — на 11% больше, чем годом ранее. Участники программ обмена получили тогда же более 500 000 виз, представители СМИ — более 37 000. По данным МВБ, такой рост осложняет контроль за пребыванием иностранцев на территории страны.

Желающие остаться в США дольше фиксированного срока пребывания должны будут подать в МВБ заявление на продление либо выехать из страны и вернуться в нее.

Поправки вступают в силу через 60 дней после публикации в федеральном реестре.

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