Лига Европы: «Карабах» разгромил «Вестри» и сыграет с ЦСКА - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Азербайджанский «Карабах» успешно преодолел первый квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА, дважды обыграв исландский «Вестри».

Ответная встреча, прошедшая в Рейкьявике, завершилась уверенной победой команды Гурбана Гурбанова со счетом 3:0.

«Карабах» с первых минут взял инициативу в свои руки и уже на 5-й минуте открыл счет усилиями Джали Муаддиба. На 29-й минуте Педро Бикальо увеличил преимущество агдамцев, а спустя 11 минут после начала второго тайма Закария Саво забил третий мяч, установив окончательный счет.

В первом матче, который состоялся в Баку, «Карабах» также одержал победу со счетом 3:0. Таким образом, по итогам двух встреч азербайджанский клуб прошел дальше с общим результатом 6:0.

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы «Карабах» сыграет с болгарским ЦСКА из Софии.

01:18

Азербайджанский «Карабах» продолжает уверенно проводить ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против исландского «Вестри».

Как сообщает İdman.Biz, на 56-й минуте Закария Саво забил третий мяч агдамского клуба, увеличив преимущество команды до 3:0.

00:35

Азербайджанский «Карабах» увеличил свое преимущество в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против исландского «Вестри».

Счет на 5-й минуте открыл Джали Муаддиб.

На 29-й минуте преимущество «скакунов» удвоил Педро Бикальо, сделав счет 2:0 в пользу азербайджанского клуба.

00:04

В Рейкьявике стартовал ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между исландским «Вестри» и азербайджанским «Карабахом».

Встреча проходит на стадионе «Троттарвеллур», где команды определят обладателя путевки во второй квалификационный раунд турнира.

23:33

Азербайджанский «Карабах» проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против исландского «Вестри».

Встреча начнется в 00:00. Команды выйдут на поле в следующих составах:

«Вестри»: Марвин Дарри Стейнарссон, Эльмар Атли Гардарссон (к), Альберт Инги Йоханссон, Эдсон, Гудмундур Палль Эйнарссон, Серинь Фалль, Марино Стейнар Хагбардссон, Якоб Стенссон, Биркир Эйдаль, Йоханнес Сельвен, Эммануэль Дуа.

Главный тренер: Даниэль Осафо-Баду.

«Карабах»: Матеуш Кохальски, Бруну Ланга, Бенце Варконьи, Бадави Гусейнов (к), Матеус Силва, Марко Янкович, Педро Бикальо, Кади Боржес, Абдулла Зубир, Джали Муаддиб, Закария Саво.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.