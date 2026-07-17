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Общество

В нескольких районах Баку временно отключат газ

First News Media08:27 - Сегодня
В нескольких районах Баку временно отключат газ

В Бинагадинском и Сабунчинском районах Баку 17 июля возникнут локальные перебои в газоснабжении.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Согласно информации, ограничения будут введены в связи с ремонтно-монтажными работами и подготовкой к осенне-зимнему сезону.

Так, с 10:00 до завершения работ газа не будет в 6-м, 7-м, 8-м и 9-м микрорайонах, части поселка М. А. Расулзаде, поселка Хутор и жилого массива "Воровского" Бинагадинского района, а также у абонентов на улицах Самеда Вургуна и Азербайджанской женщины в Сабунчинском районе.

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