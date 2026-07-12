Конор Макгрегор получил травму на старте боя и проиграл Максу Холлоуэю

12 июля в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 329.

В главном бою экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проводил реванш с бывшим обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг) американцем Максом Холлоуэем.

Бой завершился в первом раунде победой Холлоуэя. Макгрегор получил травму колена, поскользнувшись на первых секундах боя. Далее ирландец не смог стоять на ногах и дважды упал, судья был вынужден остановить бой. Урона соперники друг другу почти не нанесли.

Первый бой соперников состоялся в 2013 году и завершился победой ирландца единогласным решением судей. Для Макгрегора это был первый бой после пятилетнего перерыва — последний раз он выходил в октагон в июле 2021 года. Холлоуэй оставался активным: в 2025 и 2026 году он провёл два боя, победив Дастина Порье и уступив Чарльзу Оливейре.

На счету Конора теперь 22 победы и семь поражений в ММА. У Холлоуэя — 28 побед и девять поражений.

Источник: Чемпионат