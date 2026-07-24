Причиной аварии в посёлке Бина стал нелегальный автобус? Перевозчик раскрыл детали ДТП - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Причиной ДТП в посёлке Бина называют автобус, занимавшийся нелегальными пассажироперевозками.

Как передает 1news.az, об этом Oxu.Az заявил директор ООО «Çinar Trans» (компании-перевозчика, обслуживающей маршрутную линию №160) Исмаил Ягуб оглу Гусейнов.

По его словам, инцидент произошёл в тот момент, когда автобус №160 производил посадку и высадку пассажиров на остановке в посёлке Бина:

«Когда автобус №160 стоял на остановке в Бина, в него сзади врезался один из автобусов, осуществляющих нелегальные пассажироперевозки. Эти автобусы незаконно курсируют от посёлка Бина до станции метро „Кёроглу“. Автобус марки Hyundai на полной скорости въехал в наш автобус сзади. В результате нашему транспортному средству был причинён крупный материальный ущерб. Пострадали в основном пассажиры виновного автобуса. Что касается нашего автобуса, некоторые пассажиры получили лишь лёгкие ссадины от осколков разбитого стекла.

Эти автобусы работают незаконно. Мы неоднократно обращались с жалобами в соответствующие структуры, однако, несмотря на это, они продолжают свою деятельность», - сообщил И. Гусейнов.

11:12

Из-за дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в поселке Бина Хазарского района города Баку, 24 июля начиная примерно с 08:00 в Сабунчинский медицинский центр были госпитализированы 13 человек (7 мужчин, 6 женщин), а в Клинический медицинский центр - 9 человек (мужчины).

Об этом 1news.az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что лицам, доставленным в Клинический медицинский центр, был поставлен диагноз «сочетанные травмы различных частей тела» и оказана необходимая медицинская помощь. Лечение пациентов, состояние которых оценивается как стабильное, продолжается в Отделении скорой медицинской помощи.

В Сабунчинском медицинском центре пострадавшим были поставлены диагнозы «травмы и переломы головы, туловища и конечностей» и оказана необходимая медицинская помощь. Лечение пациентки 1972 года рождения, состояние которой оценивается как средней степени тяжести, продолжается в Отделении реанимации.

Состояние остальных 12 человек оценивается как удовлетворительное, все они отпущены домой на амбулаторное лечение.

11:08

В посёлке Бина Хазарского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Согласно кадрам, поступившим на «горячую линию» BAKU.WS, авария произошла в результате столкновения двух автобусов.

В результате ДТП обоим транспортным средствам причинён серьёзный ущерб.

Информация о наличии пострадавших пока отсутствует.