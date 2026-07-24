Эльхан Самедов вновь избран президентом ПФЛ

Сегодня состоялось общее собрание Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Как сообщает İdman.Biz, на мероприятии, прошедшем в отеле Holiday Inn Baku, был заслушан отчет организации, обсуждены выборы исполнительного органа и другие вопросы. В заседании приняли участие представители клубов Азербайджанской Премьер-лиги, Первой лиги и Второй лиги. Также были рассмотрены предложения и мнения команд.

После этого состоялись выборы президента ПФЛ. Единственный кандидат Эльхан Самедов по итогам голосования был единогласно переизбран на новый срок.

Самедов впервые занял пост президента Профессиональной футбольной лиги в 2022 году.