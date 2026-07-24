Рашад Асланов назначен послом Азербайджана в Турции
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рашада Фахраддин оглу Асланова Чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Турции.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Другим распоряжением главы государства Рашад Асланов отозван с поста Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Италии, а также по совместительству в Республике Мальта и Республике Сан-Марино.
Кроме того, он освобожден от обязанностей постоянного представителя Азербайджана при структурах ООН в Риме — Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Всемирной продовольственной программе (ВПП) и Международном фонде сельскохозяйственного развития (ИФАД).
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