В России расширили основания для выдворения мигрантов. Что вошло в список?

Совет Федерации одобрил закон, который почти вдвое расширяет перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранные граждане могут быть выдворены из России.

Документ предусматривает увеличение числа соответствующих составов КоАП с 22 до 45. Для ряда правонарушений вводятся отдельные санкции в виде штрафа и административного выдворения, если их совершил иностранный гражданин.

В частности, выдворение будет грозить за участие в несанкционированных митингах, дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России и ее граждан, а также публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны.

Кроме того, такая мера предусмотрена за нарушение требований режима чрезвычайной ситуации, контртеррористической операции или военного положения, стрельбу в неотведенных местах, создание помех движению транспорта, неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, мелкое хулиганство, дискриминацию и неповиновение законным требованиям должностных лиц органов пограничного контроля.

Закон также распространяет возможность административного выдворения на ряд правонарушений, связанных с экстремистской деятельностью и распространением запрещенной информации. Речь идет, в частности, об осквернении религиозных символов, возбуждении ненависти либо вражды, пропаганде или публичной демонстрации экстремистской и нацистской символики, производстве и распространении экстремистских материалов, использовании аудиовизуальных сервисов для распространения призывов к терроризму, а также злоупотреблении свободой массовой информации для распространения запрещенного контента.

Источник: Интерфакс