В Риме открыли бесплатные кинотеатры с кондиционерами для спасения жителей от жары

Власти Рима запустили специальную программу поддержки жителей в период аномальной летней жары, получившую название «Большое охлаждение».

Инициатива предусматривает бесплатные показы фильмов в кинотеатрах с кондиционированием воздуха, чтобы предоставить горожанам возможность переждать наиболее жаркие часы дня в комфортных условиях.

О запуске проекта сообщил мэр Рима Роберто Гуальтьери. По его словам, программа рассчитана прежде всего на жителей города, которые не имеют кондиционеров дома. Инициатива направлена не только на защиту населения от экстремально высоких температур, но и на создание дополнительных возможностей для общения, отдыха и участия в культурной жизни.

Как отмечают организаторы, ежедневно в кинотеатрах будут проходить бесплатные кинопоказы. В течение дня зрителям предложат два сеанса, а все участвующие площадки будут демонстрировать одинаковую программу. Если жаркая погода сохранится, действие проекта может быть продлено.

В репертуар вошли современные итальянские фильмы различных жанров, в том числе картины «Еще есть завтра» режиссера Паолы Кортеллези, «Фламиния» Майкла Жиро, «Воларе» Маргариты Буй, «Шаг за шагом: Фаби Сильвестри Газзе» Франческо Кордио, «Эй, Джо» Клаудио Джованнези, «Десять минут» Марии Соле Тоньяцци, «Ромео и Джульетта» Джованни Веронези, «Сто воскресений» Антонио Альбанезе, «То лето с Ирен» Карло Сирони и «Я не тот, кто я есть» Эдоардо Лео.

Организаторы подчеркивают, что программа предназначена именно для постоянных жителей Рима, а не для туристов, которые, как правило, размещаются в гостиницах, оборудованных системами кондиционирования.

Помимо кинотеатров, к инициативе присоединились и другие городские учреждения культуры. Для посетителей бесплатно откроют двери крупнейшие выставочные и концертные площадки, включая городской концертный зал и выставочный центр Palaexpo, где будут организованы бесплатные выставки.

Кроме того, до 4 августа жители смогут бесплатно пользоваться кондиционируемыми помещениями библиотек, театров, коворкингов и других общественных пространств. Они будут открыты ежедневно с 13:00 до 18:30, в период наиболее высокой температуры воздуха.

По данным итальянской энергетической компании Enel, менее половины жителей страны имеют дома кондиционеры. На фоне продолжающейся аномальной жары многие римляне вынуждены использовать переносные вентиляторы или искать прохладные общественные пространства, что и стало одной из причин запуска новой городской программы.