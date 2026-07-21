Мужчина, ударивший туристку в Грузии, отпущен под залог: «Сожалею о содеянном…» - ВИДЕО

Обвиняемый по делу об инциденте в отеле Agarani Estate в Телави (Кахетия) Георгий Чигладзе заявил в суде, что сожалеет о случившемся, отметив, что не хотел, чтобы произошедшее закончилось таким образом.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на SovaNews.

«Я сожалею о содеянном преступлении, однако моей целью не было, чтобы все закончилось именно так», - заявил Чигладзе в ходе судебного заседания.

Известно, что Телавский районный суд избрал меру пресечения в отношении Георгия Чигладзе, который был задержан по делу об инциденте во время свадьбы в Телави - в отеле Agarani Estate. Суд постановил освободить обвиняемого под залог в размере 5 000 лари (более 3,2 тыс манатов).

Сообщается, что решение приняла судья Тамар Капанадзе, частично удовлетворив ходатайство прокуратуры - после оглашения решения Чигладзе был освобожден прямо в зале суда.

Напомним, Георгий Чигладзе задержан после инцидента в одном из отелей Телави. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 120 Уголовного кодекса Грузии - умышленное причинение легкого вреда здоровью. Максимальное наказание по этой статье - до трех лет лишения свободы.

По версии МВД Грузии, во время свадьбы иностранные граждане, отдыхавшие в гостинице, с балкона своего номера оскорбляли гостей торжества и облили водой музыкальную аппаратуру. После этого обвиняемый нанес телесные повреждения иностранной гражданке. Пострадавшую доставили в клинику для оказания медицинской помощи.

Также сообщается, что административное производство начато в отношении певца Александра Мрелашвили. МВД Грузии утверждает, что он был вызван в отдел полиции в качестве свидетеля по делу об инциденте на свадьбе. Во время допроса он отказался оставаться в отделении длительное время, после чего, как утверждает ведомство, оскорбил сотрудников полиции и повредил шкаф для хранения вещей.

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