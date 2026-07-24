Строительство профессионально-образовательного центра при приюте Мехрибан Зейналовой приостановлено - ВИДЕО

Детская правозащитница, глава Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова рассказала в социальной сети Facebook о приостановлении строительства профессионально-образовательного центра при приюте.

«Иногда самые серьезные препятствия возникают именно на пути добрых намерений. Нашей целью было создать в приюте небольшие учебные классы, где проживающие там женщины и дети могли бы получить профессию и в будущем обрести финансовую самостоятельность. К сожалению, нам не позволили продолжить начатое строительство» - отмечает М.Зейналова.

Правозащитница с сожалением подчеркивает, что из-за отсутствия необходимых документов, связанных со строительством, реализация проекта была приостановлена: «Серьезные трудности возникли в связи с юридическим статусом построек на данной территории, а также с тем, что процесс оформления документов самого приюта пока не завершен. Это вынудило нас действовать максимально осторожно».

М.Зейналова отмечает, что решила поделиться этой информацией, поскольку очень многие неравнодушные люди выразили желание поддержать проект по созданию профессионально-образовательного центра: «Мы считаем своим долгом честно рассказать всем о сложившейся ситуации. На данном этапе строительство профессионально-образовательного центра остановлено и продолжено не будет. Однако мы не теряем надежды. Верим, что после урегулирования всех юридических вопросов сможем вернуться к реализации этой идеи и создать для женщин и детей условия, которые будут даже лучше, чем мы изначально планировали».