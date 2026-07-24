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Общество

В Баку на пляже обокрали отдыхающего

Фаига Мамедова14:26 - Сегодня
В Баку на пляже обокрали отдыхающего

На одном из пляжей в Сабаильском районе столицы произошла кража.

Как сообщает 1news.az, потерпевший обратился в полицию с заявлением о том, что при неизвестных обстоятельствах была похищена его сумка, в которой находились мобильный телефон, ювелирные украшения, наличные деньги и другие личные вещи.

В результате мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, по подозрению в совершении данного преступления были установлены и задержаны Дж. Ширинли и А. Шахвердиев.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые совершили кражу, воспользовавшись тем, что потерпевший оставил сумку на берегу, пока купался в море.

По данному факту проводится расследование.

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