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АЖД добавили новые вагоны на маршрут Баку - Тбилиси – Баку

Фаига Мамедова14:17 - Сегодня
АЖД добавили новые вагоны на маршрут Баку - Тбилиси – Баку

Азербайджанские железные дороги» увеличивают пассажировместимость поездов по маршруту Баку - Тбилиси – Баку.

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» продолжает работу по увеличению вместимости поездов с целью расширения возможностей для путешествий по международному маршруту Баку - Тбилиси - Баку и обеспечения комфорта пассажиров.

В результате проведённых работ в состав поездов поэтапно были добавлены 2 вагона класса «комфорт» и 5 вагонов класса «стандарт+». Таким образом, число пассажирских вагонов (без учёта вагона-ресторана) увеличилось с 6 до 13, а пассажировместимость выросла со 178 до 386 мест. То есть по сравнению с первоначальными показателями количество пассажирских мест увеличилось примерно на 120%.

Ввод в эксплуатацию дополнительных вагонов предоставляет более широкий выбор и дает возможность совершить поездку большему числу пассажиров.

Высокая заполняемость поездов на данном маршруте свидетельствует о растущем интересе к международным пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом. На сегодняшний день по этому маршруту было перевезено около 23 000 пассажиров, а показатель заполняемости поездов составил 100%.

Из-за чрезвычайно высокого спроса на направление из Грузии в Азербайджан поступающие в продажу билеты раскупаются за очень короткое время. Данная разница в спросе особенно ярко наблюдается в летний сезон и в преддверии праздничных дней.

АЖД регулярно анализирует динамику продаж билетов, уровень заполняемости вагонов и пассажиропоток по маршруту Баку - Тбилиси - Баку. По результатам этих анализов принимаются меры по расширению состава поездов, вводу в эксплуатацию дополнительных вагонов и созданию новых возможностей для пассажиров.

Данный процесс осуществляется с учётом технической и операционной готовности азербайджанской и грузинской сторон, погранично-таможенных процедур, графика движения поездов, пропускной способности станций и требований безопасности на маршруте, что требует проведения необходимых согласований с противоположной стороной и координации всех операционных процессов. По этим причинам увеличение количества пассажирских мест осуществляется планомерно и поэтапно.

Приоритетом для «Азербайджанских железных дорог» является увеличение имеющейся вместимости в кратчайшие сроки при соблюдении всех требований безопасности. В настоящее время с грузинской стороной ведутся необходимые технические и операционные работы для ввода в эксплуатацию очередных дополнительных вагонов по маршруту Баку - Тбилиси - Баку в ближайшие дни.

АЖД продолжит анализировать спрос пассажиров, эффективно мобилизовать имеющиеся ресурсы и поэтапно наращивать возможности маршрута Баку - Тбилиси - Баку.

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