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Крупнейшие протесты в Индии: активист устроил 26-дневную голодовку

First News Media13:17 - Сегодня
Крупнейшие протесты в Индии: активист устроил 26-дневную голодовку

Индийский активист Сонам Вангчук завершил 26-дневную голодовку, которую проводил в знак солидарности с масштабным молодежным протестным движением, добивающимся реформы системы образования и отставки министра образования Индии Дхармендры Прадхана.

Несмотря на прекращение акции, организаторы заявили, что протесты по всей стране будут продолжены. Они уже стали одной из крупнейших антиправительственных молодежных кампаний последних лет.

Пятидесятидевятилетний Вангчук объявил бессрочную голодовку 28 июня на площадке Джантар-Мантар в Нью-Дели. На протяжении почти месяца он отказывался от пищи, требуя обеспечить справедливое расследование масштабного скандала с утечкой экзаменационных материалов, защитить мирных участников протестов и привлечь к ответственности должностных лиц, отвечающих за организацию национальных вступительных экзаменов. По словам активиста, решение прекратить голодовку было принято после продолжительных переговоров с представителями властей и получения гарантий по ряду требований, а также из-за опасений дальнейшей эскалации ситуации в стране.

Поводом для массовых протестов стал скандал вокруг национального вступительного экзамена NEET, который ежегодно проходят более двух миллионов абитуриентов, планирующих поступление в медицинские учебные заведения. После проведения экзамена в мае стало известно об утечке экзаменационных материалов. Власти приняли решение аннулировать результаты и назначить повторное тестирование, что вызвало резкую критику со стороны студентов и их семей.

Для миллионов индийских школьников успешная сдача NEET считается одним из немногих способов получить престижное образование и обеспечить себе стабильное будущее. Многие семьи тратят значительные средства на подготовку детей, оплачивая многолетние занятия с репетиторами и специализированные курсы, нередко продавая имущество или оформляя кредиты. На фоне повторного экзамена и усилившегося психологического давления, по данным участников протестного движения, более двадцати студентов покончили с собой.

Наиболее масштабная акция протеста прошла 20 июля в Нью-Дели. Десятки тысяч молодых людей вышли на улицы, требуя отставки министра образования Дхармендры Прадхана, проведения реформ в системе образования и расследования обстоятельств утечки экзаменационных материалов. Демонстрация была приурочена к открытию летней сессии парламента Индии и стала одной из крупнейших антиправительственных молодежных акций последних лет. Во время разгона полиция применила дубинки и слезоточивый газ, что вызвало новую волну общественного недовольства.

Несмотря на прекращение голодовки Сонама Вангчука, организаторы движения заявили, что акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока власти не выполнят ключевые требования, включая отставку министра образования, проведение системной реформы национальных экзаменов и привлечение виновных к ответственности.

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