Президент утвердил закон «О краудфандинге»

Президент Ильхам Алиев утвердил закон «О краудфандинге».

Новый закон регулирует правовые, организационные и экономические основы осуществления краудфандинга на основе акций и долговых обязательств, требования к деятельности оператора краудфандинговой платформы, а также вопросы государственного регулирования и контроля за их деятельностью.

Цель закона - создание для субъектов экономической деятельности, особенно стартапов, микро-, малых и средних предпринимателей, возможностей благоприятного доступа к оперативным и устойчивым альтернативным каналам финансирования с использованием информационных ресурсов и систем, а также возможностей рынка капитала с целью повышения их бизнес-активности, и обеспечение защиты прав инвесторов, участвующих в финансировании.

Краудфандинговая деятельность, помимо данного закона, регулируется Конституцией страны, международными договорами, участником которых является наша страна, Гражданским кодексом, настоящим Законом, законами «О противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма», «О целевых финансовых санкциях», другими нормативно-правовыми актами, а также актами нормативного характера, принятыми Центральным банком Азербайджана в соответствии с ними.

Закон не распространяется на юридические лица, созданные государством с целью реализации государственной инвестиционной политики, и учрежденные ими структуры.

Отношения, связанные с краудфандингом в Алятской свободной экономической зоне, регулируются в соответствии с требованиями закона «Об Алятской свободной экономической зоне».

Лица, нарушившие требования закона, несут ответственность в случаях, предусмотренных законодательством.

Закон вступает в силу через 6 месяцев со дня его опубликования.

Глава государства также подписал указ о применении нового закона.

Согласно указу, Кабинет министров должен в четырехмесячный срок подготовить и представить главе государства предложения по приведению актов Президента в соответствие с новым законом, в соответствии со статьей 3.2 указанного закона в трехмесячный срок определить список офшорных зон и проинформировать Президента, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего закона.

Центральному банку Азербайджана рекомендовано в шестимесячный срок утвердить и проинформировать главу государства со следующими актами нормативного характера:

В соответствии со статьей 3.5 закона «О краудфандинге» — минимальный размер уставного и совокупного капитала оператора, порядок формирования уставного капитала и расчета совокупного капитала, а также их структуру и состав;

В соответствии со статьей 4.5 указанного закона — форму представления информации, требуемой для приобретения существенной доли участия;

В соответствии со статьей 6.3 указанного закона — форму представления информации, требуемой для внесения оператора в реестр;

В соответствии со статьей 9.1 указанного закона — технические требования, а также требования к безопасности и функциональности краудфандинговой платформы;

В соответствии со статьями 10.1.1, 13.1, 13.2 и 16.6 указанного закона — целевую сумму денежных средств для финансирования краудфандингового проекта, максимальный размер инвестиций, который может быть вложен индивидуальным инвестором по одному краудфандинговому проекту и одной платформе, а также минимальный порог обеспечения целевых сумм по финансированию краудфандинговых проектов профессиональными инвесторами;

В соответствии со статьей 18.2.8 указанного закона — требования к рассмотрению оператором жалоб инвесторов и владельцев проектов;

В соответствии со вторым предложением статьи 18.4 указанного закона — форму, содержание и порядок представления отчетности, предоставляемой оператором, за исключением финансовой отчетности.