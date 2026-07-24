 Ярмарка эгоизмов: Как судовладельцы и банкиры переписали 21-й пакет санкций ЕС | 1news.az | Новости
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Ярмарка эгоизмов: Как судовладельцы и банкиры переписали 21-й пакет санкций ЕС

Ялчин Алиев13:22 - Сегодня
Ярмарка эгоизмов: Как судовладельцы и банкиры переписали 21-й пакет санкций ЕС

Согласование очередного, 21-го по счету пакета санкций Евросоюза против России, формально приуроченное к июлю 2026 года, в европейских институтах поспешили заявить как «крупнейшее за последние четыре года» и «бескомпромиссное». 

В официальных коммюнике Брюссель традиционно чеканит формулировки о демонстрации монолитного единства, жестком контроле над энергетическими доходами Москвы, ликвидации лазеек для «теневого флота» и санкционном давлении на финансовый сектор.

Однако истинная картина выглядит несколько по-иному. В реальности процесс согласования этого пакета продемонстрировал не столько силу евроинтеграции, сколько глубокий кризис принципов, при котором национальные экономические интересы отдельной прослойки европейского олигархата и лоббистов берут верх над коллективными решениями. Практически каждый ключевой пункт первоначального проекта, задумывавшегося как «радикальный удар по ресурсам Москвы», в ходе закулисных торгов подвергся существенной коррекции, а из итогового документа были вымараны довольно-таки болезненные для РФ ограничения.

Главными архитекторами этого демонтажа санкционной монолитности снова выступили страны, чьи элиты научились виртуозно конвертировать геополитический кризис в астрономические сверхприбыли. И в первую очередь - Греция, а вместе с ней Болгария, Германия, Португалия и Австрия.

«Газовый иммунитет» Афин и профит Джорджа Прокопиу

Наиболее ярким примером того, где у Брюсселя заканчиваются принципы и начинаются приватные интересы, стало предоставление специальных исключений для Греции. В то время как еврокомиссары на камеры призывают к «полному отказу от российских углеводородов», Афинам удалось буквально выкрутить руки коллегам по ЕС и выторговать для себя право продолжать транспортировку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны, не входящие в Евросоюз.

Формальной причиной жесткой позиции греческого правительства стала «защита национального торгового флота и логистической отрасли». Но если заглянуть за ширму государственных интересов Греции, то там обнаруживаются вполне конкретные имена и бизнес-империи.

Ключевой фигурой, стоящей за «газовым оазисом» в 21-м пакете, является греческий миллиардер и судовладелец Джордж Прокопиу - основатель и владелец судоходного гиганта Dynagas. Его компания располагает уникальным флотом, в составе которого находятся 11 танкеров-газовозов спецкласса, включая 7 специализированных ледоколов, построенных под обслуживание ключевого арктического проекта РФ - «Ямал СПГ».

Жесткая зачистка российского СПГ-сектора, анонсированная в ранних черновиках 21-го пакета, поставила бы под удар многомиллиардные долгосрочные контракты Прокопиу и остановила бы эксплуатацию его супертанкеров. В результате массированного давления судовладельческого лобби на правительство в Афинах Греция заблокировала весь пакет санкций, поставив Брюсселю ультиматум. И Брюссель отступил. Греческие танкеры продолжат выводить российское газовое сырье на глобальные рынки, зарабатывая сотни миллионов евро на фрахте и обеспечивая Москве стабильный приток валютной выручки в условиях действующего потолка цен на нефть.

Политический торг: от патриарха до балтийской рыбы

Случай с Грецией - далеко не единственный компромисс, размывающий суть европейских ограничений. 21-й пакет стал настоящей ярмаркой национальных эгоизмов, где каждый участник пытался выбить персонифицированную скидку.

Так, София выступила категорически против внесения в итоговый санкционный список патриарха Русской православной церкви Кирилла, а также основателя компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова. За этим решением стоит сложное переплетение внутриполитических факторов и глубокой зависимости болгарского топливного рынка от НПЗ «Лукойл Нефтохим Бургас». Пользуясь правом вето, болгарские дипломаты дали понять, что попытки задеть интересы крупного бизнеса, контролирующего местный рынок переработки, или религиозные институты приведут к ветированию всего пакета, из-за чего Брюссель снова предпочел уступить, вычеркнув обе ключевые фигуры из стоп-листов.

Параллельно с этим первоначальный проект 21-го пакета предусматривал полный запрет на импорт российской рыбной продукции в ЕС, что должно было перекрыть доходные статьи для дальневосточных рыбопромысловых холдингов РФ. 

Однако жесткие оговорки и фактический ультиматум со стороны Португалии и Германии заставили Еврокомиссию полностью исключить этот пункт. Для Лиссабона импорт трески и минтая из РФ является критически важным сырьем для пищевой промышленности и общепита, а немецкие ритейлеры и переработчики заявили о неготовности к росту цен для конечного потребителя, в результате чего «принципиальный» запрет был окончательно отправлен в утиль.

Не менее показательной стала и позиция Вены. По требованию Австрии в итоговые договоренности был внесен пункт о том, что государства-члены ЕС обязаны в будущем рассмотреть обращение Вены о снятии санкций с инвестиционной компании Rasperia. За этой сухой юридической формулировкой скрывается попытка спасти банковский гигант Raiffeisen Bank International от гигантских убытков в размере 2,1 млрд евро, заблокированных на территории РФ в результате ответных мер Москвы. Вена открыто дала понять, что согласна подписать 21-й пакет только при условии, что Брюссель оставляет дверь для разблокировки связей между австрийским финансовым капиталом и российскими активами приоткрытой.

Механика полумер: почему 21-й пакет не станет переломным

Если проанализировать весь массив остальных ограничений 21-го пакета, становится очевидно, что они носят скорее косметический или вторичный характер, лишь фиксируя уже сложившуюся на рынке реальность. Формальное продление потолка цен на российскую сырую нефть на уровне 44 долларов США за баррель сроком на 12 месяцев выглядит чисто декларативным шагом. Практика последних лет наглядно показала, что с формированием масштабного «теневого флота», в пополнении и обслуживании которого, к слову, активнейшее участие принимают те же греческие и кипрские структуры, этот инструмент окончательно утратил былую эффективность. Российское сырье продолжает успешно продаваться с использованием азиатских и ближневосточных торговых хабов через разветвленные сети независимых трейдеров, полностью минуя западные сервисы и страховые компании.

Аналогичная ситуация складывается и в финансовой сфере. Включение в списки Московской биржи, зампреда ЦБ РФ и платежной сети A7 выглядит громко в информационном поле, однако ключевая часть российской финансовой системы давно адаптировалась к жестким условиям и перевела основные каналы расчетов в национальные валюты для торговли с Китаем, Индией и странами ЕАЭС. В свою очередь, попытки запретить работу с провайдерами крипто-услуг в третьих странах труднореализуемы на практике из-за децентрализованной природы самого цифрового рынка. Что же касается сферы безопасности, то публичное возложение ответственности за кибершпионаж на 16-й Центр ФСБ и очередное расширение списков экспортного контроля выполняют скорее политическую функцию информационного давления. Они не способны реально заблокировать цепочки поставок для военно-промышленного комплекса, которые давно переориентированы на параллельный импорт и перевалку через юрисдикции третьих государств.

Подрыв единства: когда интересы сильнее принципов

Ситуация вокруг 21-го пакета санкций наглядно демонстрирует глубокую эрозию европейской солидарности. Брюссель попал в собственную ловушку, когда, декларируя курс на бескомпромиссную экономическую войну с Москвой, он сталкивается с жесткой реальностью, в которой отдельные государства-члены ЕС отказываются жертвовать своими экономическими интересами.

Покуда в государствах Евросоюза продолжают получать выгоду от дел с Россией - от транспортировки сжиженного газа и обслуживания теневого флота до поставок продовольствия и защиты банковских барышей, - говорить о «едином фронте» становится сложнее с каждым новым пакетом.

Каждый подобный компромисс подрывает саму суть санкционной политики Евросоюза в глазах мирового сообщества и международных партнеров, и в первую очередь Украины, для поддержки которой вся эта санкционная эпопея и затевалась. В Москве же этот процесс воспринимают как четкий сигнал, свидетельствующий о том, что Брюссель исчерпал арсенал безболезненных для себя решений. Санкционная машина ЕС начинает пробуксовывать, разбиваясь о прагматичный расчет европейского бизнеса, для которого собственные прибыли и избирательные интересы национальных правительств всегда будут стоять выше коллективных лозунгов евробюрократов.

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