Свидетельство об обязательном медицинском страховании будет выдаваться в электронной форме

Свидетельство об обязательном медицинском страховании будет формироваться в электронной форме в соответствующей электронной информационной системе.

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в законы «О медицинском страховании» и «О правах лиц с инвалидностью», сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Закон подготовлен во исполнение Указа Президента № 631 от 19 марта 2026 года «О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере обязательного медицинского страхования населения».

Изменениями в закон «О медицинском страховании» добавлено понятие «фонд обязательного медицинского страхования».

Наряду с этим, определяются правовые основы для проведения операций, связанных с применением обязательного медицинского страхования, в электронном виде через информационную систему органа, определяемого соответствующим органом исполнительной власти. В том числе отпуск амбулаторных лекарственных средств застрахованным лицам аптечными организациями будет осуществляться на основании электронного рецепта, переданного в эту информационную систему.

Согласно Указу, подписанному Президентом в связи с данными изменениями, под соответствующим «органом (структурой)» подразумевается Министерство труда и социальной защиты населения в лице Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации. Указом предусмотрено создание подсистемы «Обязательное медицинское страхование» в Централизованной электронной информационной системе министерства. Формирование подсистемы должно быть обеспечено до 1 января 2027 года.

Кабинет министров в трехмесячный срок подготовит и представит Президенту Азербайджана проект правил отнесения средств фонда обязательного медицинского страхования к свободным средствам и проведения инвестиционных операций с этими средствами.